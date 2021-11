Mitrogol aast op eerherstel: ex-Anderlecht-aanvaller kan vandaag ten koste van Ronaldo naar het WK

Daar is Aleksandar Mitrovic (27) weer. De voormalige aanvaller van Anderlecht steekt in bloedvorm bij Fulham, en zondag kan hij zich met Servië plaatsen voor het WK ten koste van Portugal en Ronaldo. ‘Mitrogol’ is gemotiveerder dan ooit, want hij heeft nog iets goed te maken.

Waar is de tijd dat Aleksandar Mitrovic over de Belgische velden dartelde? Nu ja, dartelen is misschien het verkeerde woord. De Servische spits, die tussen 2013 en 2015 bij Anderlecht speelde, stond bekend als een jojo. Verlekkerd als hij was op het brood van moeder Natasa, die ook in Brussel woonde, stond hij soms een paar kilo te zwaar. Maar dat weerhield hem er niet van om de goals aan elkaar te rijgen – in negentig duels scoorde hij 44 keer. Het leverde hem een titel en een topschutterstitel op.

Die doelpunten vierde hij weleens op speciale wijze, bijvoorbeeld met zijn tong tussen twee vingers. Hij wilde naar eigen zeggen doen alsof hij de tong van zijn criticasters afknipte, maar het kwam wel over als een seksueel gebaar, wat bijdroeg aan zijn bad boy-imago. Ook domme kaarten waren Mitrovic’ ding. Daar kunnen ze bij Newcastle, dat hem van paars-wit voor 16,5 miljoen euro overnam, van meespreken.

Mitrovic bij Anderlecht, met een gebaar dat voor de nodige controverse zorgde. — © BELGA

Bij de Engelse eersteklasser mikte hij wel raak tegen Man City, Man United en Tottenham, maar “de nieuwe Shearer worden”, waar hij vooraf van droomde, lukte hem daar niet. In januari 2018 belandde Mitrovic op een haar na terug bij RSCA – op Deadline Day vloog hij tevergeefs over met een privéjet. Tweedeklasser Fulham pikte hem toen wél nog op. Bijna vier jaar – plus een promotie en degradatie – later speelt hij daar nog altijd en is hij braver en efficiënter dan ooit. Mitrogol is intussen gesetteld met zijn Kristina, met wie hij drie kinderen heeft. En in de Championship is hij bezig aan een indrukwekkende reeks, want na zeventien speeldagen zit hij al aan twintig goals.

Mafia spelen

Hoogvorm op een ideaal moment, want zondagavond staat voor Servië de kwalificatiekraker in en tegen Portugal op het programma. In een rechtstreeks duel wordt bepaald wie rechtstreeks naar het WK mag. De thuisploeg rekent op Cristiano Ronaldo en de bezoekers op Mitrovic, die net als CR7 all time-topschutter is voor z’n land, met 43 goals in 68 interlands.

Portugal is favoriet, maar kan maar beter op zijn hoede zijn. De Serviërs zijn nog ongeslagen in deze campagne en de sfeer zit goed. Mitrovic legde eerder dit jaar nog uit hoe hij en alle collega-internationals de tijd doden met het sociale gezelschapsspel Mafia, waarbij iedereen een bepaalde (acteer)rol vervult. Ook hebben ze een hechtere groep gesmeed door het gsm-gebruik tot een minimum te beperken. Maar ze teren uiteraard ook gewoon op talent. Met Dusan Tadic en Sergej Milinkovic-Savic kom je al een eind en Mitrovic is dus afwerker van dienst. Alleen Depay (Nederland) en Zahavi (Israël) doen beter dan zijn zeven goals in zeven duels. En zondag is hij op missie. De Witte Adelaars, zoals de nationale ploeg wordt genoemd, liepen vorig jaar in de play-offs immers het EK mis na strafschoppen tegen Schotland. En Mitrovic was de enige die faalde vanaf de stip. Eerherstel, heet dat.