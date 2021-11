Bondscoach Roberto Martinez reageert op de kritiek na de Nations League: “We appreciëren niet meer wat we hebben”

In een land met 11 miljoen bondscoaches is het voor de échte keuzeheer niet altijd even gemakkelijk. Hoewel Roberto Martinez (48) met zijn Rode Duivels al ruim drie jaar nummer 1 van de wereld is en geen enkele bondscoach vóór hem zulke mooie resultaten kon voorleggen, is er na de vierde en laatste plaats in de Nations League toch de nodige kritiek op de Spanjaard. Tot zijn ergernis en frustratie. In dit interview verdedigt hij zich. De bondscoach over zijn onbegrip ten aanzien van een situatie die steeds moeilijker wordt.