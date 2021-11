Steve Bannon wordt vervolgd voor “minachting” van het Amerikaanse Congres

Steve Bannon, een van de trouwe adviseurs van voormalig Amerikaans president Donald Trump, zal effectief vervolgd worden wegens minachting van het Amerikaanse Congres. Dat heeft minister van Justitie Merrick Garland bekendgemaakt.

Bannon gaf vorige week geen gehoor aan een dagvaarding om voor een parlementaire onderzoekscommissie te komen getuigen over de bestorming van het Capitool op 6 januari. Bannon voerde aan dat Trump hem had bevolen niet te verschijnen. Volgens experts heeft een voormalige president echter niet langer de autoriteit om iemand niet te laten getuigen. Op minachting van het Congres staat een gevangenisstraf van minimaal een maand tot maximaal een jaar gevangenisstraf. Dat Garland Bannon effectief laat vervolgen, is belangrijk voor het werk van de onderzoekscommissie die de bestorming van het Capitool onderzoekt. Andere Trump-medewerkers lieten ook al weten niet te willen verschijnen. (wer)