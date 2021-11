Zwaarbewolkt met regelmatig regen, ‘s namiddags enkele opklaringen

In het westen wordt het geleidelijk droger maar ook daar vallen er nog enkele buien. Na de middag verschijnen er enkele opklaringen. De maxima schommelen tussen 7 graden in de Ardennen en 12 tot lokaal 13 graden in het centrum en in het westen. Dat voorspelt het KMI.

De bewolking overheerst in de nacht van zaterdag op zondag en er vallen nog wat buien. In het binnenland wordt het op veel plaatsen ook nevelig of mistig.

Zondag is het eerst zwaarbewolkt tot betrokken met hier en daar nog wat neerslag en lokaal ook nevel of mist. In de namiddag wordt het droger en verschijnen er geleidelijk opklaringen. De maxima schommelen tussen 8 en 13 graden.

Maandag blijft het droog, maar is het grijs met ‘s ochtends soms dichte mist. Geleidelijk lost de mist op, maar er komen maar weinig of geen opklaringen. De maxima schommelen tussen 5 en 9 graden.

Ook dinsdag blijft het de hele dag grijs, met in de voormiddag kans op nevel en mist. Na het optrekken van nevel en mist blijft het meestal zwaarbewolkt. De maxima schommelen tussen 5 en 8 graden.