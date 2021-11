Elon Musk verkoopt in een week bijna 7 miljard dollar aan Tesla-aandelen

Musk verkocht ruim 5,1 miljoen aandelen van Tesla, waarvan ongeveer 4,2 miljoen uit een trust. Het is zelden gezien dat zo’n groot bedrag aan aandelen wordt verkocht in zo’n korte tijd, zonder dat het gaat om een gedwongen verkoop of dat die past binnen een successie.

Overigens veroorzaakte de verkoop een aanzienlijke val van het aandeel. Deze week verloor het 15,4 procent.

Musk zelf had de hand in die koersval. Nog voor de SEC de eerste documenten over de verkoop publiceerde, wat woensdag gebeurde, had Musk de markt op de hoogte gebracht van zijn plannen. Zaterdag hield hij een enquête op Twitter over de vraag of hij een tiende van zijn Tesla-aandelen moest verkopen. Bijna zes op de tien van de 3,5 miljoen deelnemers aan de enquête vonden dat hij dat wel moest doen. Maandag, toen Wall Street openging, zakte vervolgens de koers, en ze bleef dat ook de rest van de week doen.

Musk verkocht zijn aandelen deze week dus aan een veel lagere prijs dan die die hij had gekregen vóór zijn tweet. De Tesla-topman verloor zo enkele honderden miljoenen dollars. Toch toonden de documenten aan dat Musk al op 14 september van start ging met de verkoop van minstens een deel van zijn aandelen. Hij nam de beslissing dus niet op basis van de enquête.

Volgens het jongste document dat ingediend werd bij de SEC bezat Musk na de transactie nog voor in totaal 173 miljard dollar aan Tesla-aandelen. Het gaat om 1,22 miljoen gewone Tesla-aandelen en 166,2 miljoen uit een trust.