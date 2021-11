Broer van Peter De Vleeschauwer doet laatste oproep tot getuigen in 25 jaar oude moordzaak

De kans is klein dat de moord op rijkswachter Peter De Vleeschauwer ooit nog opgelost geraakt. Zondag is het 25 jaar geleden dat de rijkswachter ontvoerd en vermoord werd. Zijn broer doet een laatste, ultieme oproep tot getuigen.

Chris De Vleeschauwer, de broer van Peter De Vleeschauwer, denkt nog steeds in de richting van andere rijkswachters. “Tot de speurders moesten toegeven dat de verdachten eigenlijk niets met de moord te maken hadden”, zegt De Vleeschauwer aan VRT NWS. “Maar het meest evidente spoor, dat van een interne afrekening, werd nooit ernstig genomen. Eens rijkswachters, collega’s van Peter, al te nadrukkelijk in beeld kwamen, werden de rangen binnen het korps gesloten. Het gerechtelijk onderzoek werd in een andere richting gestuurd en er werd een mistgordijn opgetrokken. Het was zo opvallend dat men over kwaad opzet kon spreken, over manipulatie van het onderzoek. Het deed me vermoeden dat deze moord niet mocht worden opgelost.”

De verdwijning dateert van 14 november 1996. De Vleeschauwer was een milieudelict op het spoor en had kort voor zijn verdwijning doodsbedreigingen ontvangen. Volgens de districtcommandant was de man naar het buitenland vertrokken. Een vergissing, zo blijkt achteraf. Zes maanden na zijn verdwijning werd hij dood teruggevonden. Chris De Vleeschauwer wil dat het onderzoek stopt, zegt hij aan VRT NWS. Hij wil nu zelf namen noemen. En hij hoopt dat ex-rijkswachters die meer weten eindelijk meer vertellen over de moord van toen.