Politie verhoort verdachte over nieuw zedenfeit in zelfde café in Overpoort

Gent

De Gentse politie verhoorde zaterdagochtend een verdachte over zedenfeiten tegenover een vrouw die zouden gebeurd zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag in een café in de Overpoortstraat. Opvallend: het gaat om hetzelfde café waar vorige week ook al een 18-jarig meisje werd aangerand in de toiletten.