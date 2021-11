Woning onbewoonbaar na zware brand: vijf dieren overleden

In de Vijfhoekstraat in Peutie (Vilvoorde) heeft het zaterdagochtend stevig gebrand in een rijwoning. De bewoners werden op het nippertje gered. Minder goed nieuws was er voor hun vijf huisdieren.

De Vijfhoekstraat werd omstreeks acht uur ’s ochtends opgeschrikt door een zware rookontwikkeling uit één van de rijwoningen. De bewoners, een jong koppel, waren op dat moment nog aanwezig in de woning. Ze konden maar net op tijd uit hun woning gered worden door de brandweer. Die laatste moest met een ladder het koppel uit het raam van de tweede verdieping halen. De twee liepen lichte rookvergiftiging op. De vijf huisdieren in de woning hadden minder geluk. “Drie katten en twee honden bleven helaas wel in de brand”, zegt burgemeester Hans Bonte (Vooruit) die ter plaatse kwam. “Hartverwarmend is wel dat de buurt meteen klaar stond om hulp en opvang te bieden. Dat is toch een klein lichtpuntje bij zo’n miserie.”

Branddeskundige

De brandweer had het vuur relatief snel onder controle en kon vermijden dat de vlammen oversloegen naar de buurwoningen. Toch is de schade aanzienlijk. Het pand werd tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Volgens de politie is het nog niet duidelijk hoe de brand precies ontstond. De branddeskundige van het parket oordeelde dat de brand in de dampkap ontstond en er dus geen sprake is van kwaad opzet. RDB/DBG