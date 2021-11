Jonge Syriër dood aangetroffen aan Pools-Wit-Russische grens

In een bos op de grens tussen Wit-Rusland en Polen, in de buurt van het dorp Wólka Terechowska, is het lichaam gevonden van een jonge Syriër. Dat maakte de Poolse politie zaterdag bekend. Zijn doodsoorzaak is nog niet uitgeklaard. Het aantal dodelijke slachtoffers van de migratiecrisis aan de grens tussen de EU en Wit-Rusland stijgt zo tot elf, volgens schattingen in de media.