Grote zedenzaak in Nederland: “Tientallen klanten betaalden voor seks met 16-jarig meisje”

Zeventien mannen moeten komende week voor de rechter verschijnen omdat ze tegen betaling seks zouden hebben gehad met een 16-jarig meisje. Ook drie chauffeurs moeten voorkomen. Zij worden ervan verdacht dat ze het slachtoffer, dat uit de buurt van Eindhoven komt, naar afspraken reden. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie, na een bericht hierover in het Eindhovens Dagblad.

Seksadvertentie

De politie begon in 2019 een onderzoek naar aanleiding van een seksadvertentie. Ze kwam uit bij het minderjarige meisje, dat toegaf dat ze als prostituee werkte. De politie ontdekte via haar telefoon een groot aantal klanten. Ook kwam ze de chauffeurs op het spoor, die volgens het OM geld verdienden aan het slachtoffer. Ze brachten haar naar hotels, auto’s of woningen waar de klanten seks met haar hadden.

Het OM wil iedereen die een rol heeft gespeeld in deze zaak aanpakken, “omdat we absoluut geen minderjarigen in de prostitutie willen hebben.” Door stevig te straffen, hoopt justitie ook een preventieve boodschap af te geven. ”Zodat potentiële chauffeurs en klanten zich wel drie keer bedenken voordat ze zich hiermee inlaten.”

De zaak duurt meerdere dagen en begint dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch.