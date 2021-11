Anderlecht-spits Zirkzee scoort twee keer voor Nederlandse beloften

Net zoals de Belgische voetbalbeloften ligt ook Jong Oranje op schema voor deelname aan het Europees kampioenschap van 2023. In Almere won het Nederlands elftal U21 met 3-1 van de leeftijdsgenoten van Bulgarije. Anderlecht-aanvaller Zirkzee scoorde twee keer.

Jong Oranje begon niet goed tegen de Bulgaren. Doelman Kjell Scherpen van Brighton & Hove Albion verkeek zich in de 19e minuut op een schot van Martin Minchev: 1-0. De gelijkmaker viel voor rust nog wel. Ian Maatsen stond op de juiste plek om de bal uit de rebound binnen te werken.

Na de rust lag het initiatief meer bij Nederland. De ingevallen Micky van de Ven van VfL Wolfsburg, die zijn debuut maakte, gaf in de 46e minuut de voorzet op de 2-1 van Anderlecht-aanvaller Joshua Zirkzee. De spits kon scoren omdat Hristov de bal losliet. De bal leek helemaal over de achterlijn te zijn toen Van de Ven de bal voorgaf, maar de arbitrage oordeelde dat dit niet zo was.

Zirkzee nam ook de derde treffer van Jong Oranje voor zijn rekening. Hij benutte met een stift een strafschop, die was gegeven na een overtreding op Ekkelenkamp. Nederland heeft na vier van de tien te spelen duels 10 punten, Jong Zwitserland leidt met 13 punten uit vijf wedstrijden.