Veroordeelde Marie Schrevens (31) zette haar verdwijning in scène om niet naar de cel te moeten na dodelijke brand

In haar roze nachtjapon was ze in het holst van de nacht verdwenen. Haar familie maakte zich grote zorgen, maar nu blijkt dat de ‘onrustwekkende verdwijning’ van Marie Schrevens (31) helemaal in scène werd gezet. De vrouw werd onlangs veroordeeld door het hof van assisen en ze wilde niet naar de gevangenis. Daar zit ze nu toch, want de federale politie kon haar zaterdagmiddag traceren.