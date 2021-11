Sinterklaas stelt ons gerust: “Er zijn dit jaar geen stoute kinderen”

Alle kinderen van het land kunnen gerust zijn. Sinterklaas is veilig en wel in het land aangekomen. En vanop het balkon van het stadhuis in Antwerpen kon hij iedereen geruststellen: “Er zijn dit jaar GEEN stoute kinderen.”

Het was nochtans even spannend, zaterdagnamiddag in Antwerpen. Want in zijn grote boek vond Sinterklaas toch enkele kinderen die misschien niet zo braaf geweest waren.

Zo was er de kleine Lina, een meisje van vier. Die had, zo las Sinterklaas, haar lieve opa van een berg geduwd. “Wie doet nu zoiets”, riep de goedheiligman uit. Of er was de zesjarige Arthur. Die jongen heeft gewoon zijn vader opgegeten. “Dat doe je toch niet”, riep Sinterklaas vertwijfeld uit. Maar het ergste was toch Sofia, een meisje van zeven. Die heeft haar mama omgehakt, las de Sint. “We kunnen maar beter terugkeren naar Spanje”, vond Sinterklaas. “Dit is vreselijk.”

Gelukkig was er Zwarte Piet, die zijn vriend hielp om alle misverstanden uit de wereld te helpen.

Want Lina die heeft haar opa wel van een berg geduwd, maar dat was tijdens een uitstap naar de Ardennen om te gaan sleeën. Haar opa wou graag ook eens een ritje maken.

Arthur: die heeft zijn pap opgegeten, “met een lepel”. Niet zijn papa. “Heel flink”, vond Sinterklaas.

En Sofia dan? Het meisje dat haar mama heeft omgehakt? Ook haar kon Zwarte Piet geruststellen: Sofia heeft haar mama … om gehaktballen gevraagd. “Voor haar oma en opa, want die kwamen eten”.

Gerustgesteld kon Sinterklaas daarop plechtig verklaren: “Er zijn dit jaar GEEN stoute kinderen.”

“Moeilijk jaar”

De intrede van de Sint werd dit jaar, naar goede gewoonte, bijgewoond door duizenden kinderen en hun ouders. Zij lieten zich door het gure weer en de coronacrisis niet afschrikken. Ze moesten dan wel mondmaskers dragen, een coronapas laten scannen en wie tekeningen hadden gemaakt, mocht die niet persoonlijk afgeven maar moest ze in zakken deponeren die later aan de Sint worden overhandigd.

”Het is een moeilijk jaar geweest met al die mondmaskertjes en regeltjes, maar die waren nodig”, zei de Sint over de coronacrisis. “We hopen natuurlijk allemaal dat het binnenkort niet meer nodig zal zijn.”

Geen burgemeester

Burgemeester Bart De Wever gaf dit jaar forfait omdat hij deelneemt aan de marathon van Athene, waardoor havenschepen Annick De Ridder de eer kreeg om de Sint te begroeten op de Scheldekaaien. “Ik was eerlijk gezegd wel een beetje zenuwachtig”, zei De Ridder. “Ik heb in ieder geval geprobeerd om braaf te zijn dit jaar en niet te veel ruzie te maken, al is dat in de politiek niet altijd gemakkelijk.” De Ridder kreeg alvast felicitaties van de Sint voor het netjes houden van de haven.