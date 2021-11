Antwerpse test bewijst dat slimme camera’s helpen om pakkans gsm-gebruik achter stuur te verhogen

Het instituut voerde eind 2020 een test uit met dergelijke camera’s in Antwerpen. Daaruit bleek dat 1,5 procent van de bestuurders de gsm op een ongeoorloofde manier gebruikte tijdens het rijden. Gemiddeld werden er tijdens de avondspits veertien inbreuken per uur en per rijstrook vastgesteld, en tijdens de ochtendspits tien. Een op de vier gsm-gebruikers reed bovendien te snel en een op de zeven droeg de gordel niet.

Gsm-gebruik in het verkeer bestraffen is momenteel niet eenvoudig, zegt Vias, omdat alle vaststellingen op heterdaad moeten gebeuren. “Het geteste camerasysteem vergemakkelijkt het vaststellen van overtredingen voor de politie”, klinkt het dan ook, al zal het nog steeds een agent zijn die de beelden bekijkt en beslist of er een overtreding is of niet.

Vias pleit er ook voor om de regels aan te passen en het gebruik van alle elektronische toestellen (dus ook bijvoorbeeld tablets) achter het stuur te verbieden. De wegcode spreekt nu immers nog van “een draagbare telefoon”.

Het bestraffen van gsm-gebruik met behulp van slimme camera’s is een van de 32 maatregelen in het Federaal Plan voor Verkeersveiligheid 2021-2025. Dat werd zaterdag gelanceerd door de de ministers van Binnenlandse zaken Annelies Verlinden (CD&V), van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo).

De doelstelling van het plan is te komen tot nul verkeersdoden in België in 2050 (tegen 644 in 2019), na maximaal 320 in 2030. Het aantal zwaargewonden moet evolueren van 3.600 in 2019 naar maximaal 1.800 in 2030 en minder dan 360 in 2050. Het risicogedrag dat bestuurders stellen (onder invloed rijden, geen gordel dragen, gsm’en ...) moet halveren tegen 2030. Dat moet lukken door onder andere meer te controleren en dus de pakkans te vergroten, en door boetes te verhogen bij herhaalde overtredingen.