Lava blijft stromen na vulkaanuitbarsting op La Palma, man (70) komt om tijdens ruimen van as

Op het Canarische eiland La Palma vloeit de lava nog steeds sinds een vulkaan op het eiland 56 dagen geleden uitbarstte. Er vielen nog geen dodelijke slachtoffers door de uitbarsting of de nasleep ervan, maar nu werd een eerste overlijden gemeld. Een man (70) zou om het leven gekomen zijn toen hij as van zijn dak aan het ruimen was. Hij werd vrijdag als vermist opgegeven, zijn lichaam werd een dag later ontdekt bij zijn eigen woning. Vermoedelijk is de man door zijn dak gevallen tijdens het ruimen van as, maar de precieze doodsoorzaak wordt nog onderzocht.