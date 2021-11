Saoedi-Arabië zet (mini)stappen: eerste voetbalcompetitie voor vrouwen is een feit

De competitie zal op 22 november van start gaan en betekent een grote verandering voor vrouwen in het land. Pas sinds 2018 mogen vrouwelijke inwoners van Saoedi-Arabië stadions binnen om voetbalwedstrijden te bekijken.

De competitie vindt plaats in twee fasen, waarbij de teams eerst strijden in drie regionale competities in de hoofdstad Riyad, Jeddah en Dammam. De ploegen die zich na de reguliere fase kwalificeren, spelen begin 2022 in Jeddah de finale.

De oprichting van de competitie is een “belangrijk moment” voor de federatie, zei voorzitter Yasser al-Misehal. De nieuwe competitie maakt deel uit van een programma ter ondersteuning van het vrouwenvoetbal, dat in 2017 van start ging.

De Saoedische leiders, die worden bekritiseerd vanwege de mensenrechtensituatie in het land, hebben sport de afgelopen jaren gebruikt als diplomatiek drukkingsmiddel om het internationale imago van het land op te waarderen.

Begin oktober kocht het Saoedische fonds PIF, voorgezeten door kroonprins Mohammed bin Salmane, de Engelse club Newcastle.

