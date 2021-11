Naomi (6) heeft na een jaar de teddybeer terug die ze verloor in een nationaal park in Montana

Een jaar geleden sloeg het noodlot toe voor de toen vijfjarige Naomi. Ze raakte haar teddybeer kwijt tijdens een wandeling. Maandenlang was er geen nieuws. Maar toch was Teddy niet helemaal verloren. Een oplettende ranger had de beer namelijk gevonden en hielp hem “overwinteren”.

Teddy had al de hele wereld afgereisd. Hij was al in Griekenland, Rwanda en Kroatië geweest. Dat altijd aan de zijde van Naomi Pascal. Zij had Teddy de teddybeer van haar ouders gekregen toen die haar hadden geadopteerd uit een Ethiopische weeshuis. Maar tijdens een uitstap naar het Glacier National Park in de Amerikaanse staat Montana sloeg het noodlot toe. Onderweg naar huis besefte het toen vijfjarige meisje dat ze Teddy kwijt was. ’s Nachts sneeuwde het en haar ouders besefte dat Teddy waarschijnlijk ergens langs de wandelroute lag.

“Dit was niet zomaar een knuffelbeer. Deze knuffelbeer had met haar zoveel meegemaakt en was zo belangrijk”, zei haar vader Ben Pascal aan The Washington Post. “We hoopten dat Teddy ergens lang de wandelroute lag. We hoopten dat iemand Teddy misschien in de lente zou vinden.”

(Lees verder onder de foto)

© AP

“Overwinteren”

Het was ranger Tom Mazzarisi die uiteindelijk enkele dagen later Teddy zag liggen. “Het was een beetje vreemd, want de beer zag er nogal gehavend en verweerd uit. Het leek alsof hij er al een tijdje lag in plaats van een dag of twee,” zei Mazzarisi. “Er was iets met de beer. Ik had gewoon het gevoel dat er ergens een verhaal achter zat.” De ranger besloot Teddy te adopteren en liet hem “overwinteren” in zijn huis. Toen hij in april opnieuw aan het werk ging, plaatse hij de beer op het dashboard van zijn auto en noemde hem Ceasar.

Maar ondertussen miste Naomi haar teddybeer nog altijd. Acht maanden nadat ze Teddy kwijtraakte plaatste haar mama een emotionele boodschap op Facebook met de vraag of iemand de beer gevonden had. Maar er kwamen geen tips binnen. Een vriendin van de familie besloot daarom om in september naar het park te trekken en bij de verloren voorwerpen te kijken. Ze liepen ook langs het pad om zeker te zijn dat ze de beer niet konden vinden. Maar ze moesten de wandeling stopzetten omdat er echte beren waren gespot. En dat was een geluk bij een ongeluk. Want achter de voorruit van de ranger die hen de weg wees, zagen ze Teddy zitten. “Ik liep naar de rangers toe en was bijna aan het hyperventileren”, vertelt de vrouw.

Niet enkel zwarte en grizzlyberen

Mazzarisi had toevallig een dagje vakantie, maar kreeg van zijn collega’s een berichtje dat de eigenaar van de beer gevonden was. Hij was een beetje teleurgesteld dat hij zijn mascotte kwijt was, maar hij was tegelijkertijd ook enorm enthousiast toen hij het verhaal achter de beer hoorde. Als een dankjewel kocht de familievriend een nieuwe teddybeer voor de ranger.

“Ik was zo blij, vooral toen ik het verhaal hoorde over de beer”, zei hij. “Je zou een film kunnen maken van alle kleine dingen die goed of fout hadden kunnen gaan - we hadden hem kunnen negeren toen hij onder de sneeuw zat en verdween, een dier had ermee vandoor kunnen gaan. Het lijkt simpel, maar dat is het echt niet.”

Een jaar na datum kon Naomi haar teddybeer dus opnieuw in de armen sluiten. Dat kondigde het park aan op Facebook. Het park voegde toe: “Glacier National Park staat bekend om zijn zwarte en grizzlyberen, maar nu ook om de teddyberen.”

(sgg)