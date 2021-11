Gent legt Zesdaagse strengere regels op: geen eten of drank, wel mondmaskers

De Zesdaagse, die dinsdag van start gaat, zal voor het eerst sinds mensenheugnis plaatsvinden zonder bier op het middenplein. Zelfs zonder drank of eten in het Kuipke tout court. Enkel in de catacomben en in de buitenlucht zal er iets kunnen gegeten of gedronken worden. De snel verslechterende coronacijfers hebben het stadsbestuur en organisator Golazo daartoe gedwongen.

De veiligheidsmaatregelen die al waren getroffen voor de Zesdaagse - enkel toegang voor bezoekers met een covid safe ticket en een vernieuwe installatie voor luchtcirculatie en ventilatie - worden nog aangescherpt.

“Sinds dinsdag is de situatie in die mate geëvolueerd dat we een en ander wel moesten herbekijken voor dit grote indoor-evenement”, zegt de Gentse schepen van Sport Sofie Bracke (Open VLD). “De impuls om dat te doen kwam van het stadsbestuur maar de organisator heeft snel beseft dat dit de enige verantwoorde manier was.”

© BELGA

Ambiance

Daarom zijn drie bijkomende maatregelen getroffen. De meest ingrijpende daarvan is dat er geen drank of eten zal mogen worden geschonken op het middenplein en in de tribunes. Voor veel bezoekers - en er zijn 7000 tickets voor elke avond verkocht - is dat een koude douche want zijn het net die pintjes op het middenplein die onlosmakelijk verbonden zijn met de ambiance van de zesdaagse.

“Er zullen in de catacomben van de piste wel standjes zijn waar je eten en drank kan kopen”, zegt Bracke. “Die worden op voldoende afstand van elkaar geplaatst. We voorzien ook een eet- en dranktent, die wellicht buiten zal worden opgetrokken.”

Een tweede bijkomende maatregel is de verplichting om overal binnen het dragen van een mondmasker verplicht te maken.

Op tijd naar huis

“Ten slotte is ook beslist dat als de wedstrijden stoppen, iedereen het Kuipke zal moeten verlaten”, zegt de schepen. “Dat zal ’s nachts om 1 uur zijn. Iedereen die de Zesdaagse ooit heeft bijgewoond, weet dat het feestje daarna meestal nog wat doorgaat maar het zou onverantwoord zijn dit te laten gebeuren.”

Bracke benadrukt dat er aan het sportieve aspect van de Zesdaagse niets verandert. “En uiteindelijk is dit wat we willen laten primeren.”

De schepen beseft overigens dat de kans bestaat dat het federaal overlegcomité vroeger dan vrijdag zal bijeenkomen en zal beslissen om alle massa-evenementen te voorlopig te verbieden. “Op dat ogenblik zullen we natuurlijk niet anders kunnen dan de zesdaagse helemaal te schrappen. Maar zo ver zijn we gelukkig nog niet.”