Scholen week dicht in New Delhi door luchtvervuiling

De scholen in New Delhi gaan een week dicht in een poging de bevolking te beschermen tegen de steeds erger wordende luchtvervuiling in de Indiase hoofdstad. Bouwplaatsen worden gedurende vier dagen verboden terrein om het vrachtverkeer te beperken.

De autoriteiten lieten bij monde van ‘chief minister’ Arvind Kejriwal in onder meer The Times of India weten dat gesprekken over een totale lockdown nog gaande zijn. Een eventueel besluit daartoe valt alleen in overleg met de regering. Eerder riep de Indiase opperrechter de federale overheid zaterdag op met een noodplan te komen om de levensgevaarlijke smog die in de metropool hangt aan te pakken. Hij omschreef de situatie als “zeer ernstig”.

De luchtkwaliteit in New Delhi, vaak aangemerkt als de meest vervuilde hoofdstad ter wereld, verslechterde de afgelopen dagen bijna voortdurend. Dat is een gevolg van het afbranden van akkers na het binnenhalen van de oogst, de emissie door de transportsector en de zware industrie die op kolen draait, maar ook door open vuilverbranding en stofwolken.

De luchtkwaliteitsindex in en rond de stad liep zaterdag plaatselijk op tot 462 op een schaal van 500. Dat betekent dat ademhalen problemen oplevert voor gezonde personen en ernstige gevolgen kan hebben voor mensen met een onderliggende ziekte.

“Vanaf maandag sluiten de scholen de deuren fysiek voor een week maar ze gaan virtueel door zodat de kinderen de smerige lucht niet hoeven in te ademen. Bouwactiviteiten zijn niet toegestaan”, aldus Kejriwal. Hij voegde er nog aan toe dat alle overheidsfunctionarissen van New Delhi voor zover mogelijk vanuit huis zullen werken en riep het kantoorpersoneel van private bedrijven op dat ook te doen.

