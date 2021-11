Uitslaande brand in leegstaand kasteel van Paul Gheysens in Wijnegem: “Vuur moeilijk onder controle te krijgen”

Zaterdagavond is er een hevige brand ontstaan in het leegstaand kasteel van Antwerp-voorzitter Paul Gheysens in Wijnegem. De brandweer krijgt het vuur moeilijk onder controle. Eerder vanmiddag heeft een buurtbewoner de politie gebeld omdat hij ruiten hoorde inslaan. Het is nog niet duidelijk of het incident iets met de brand te maken heeft.

Rond 17.40u kreeg Brandweerzone Antwerpen een oproep over een brand in een kasteel op de Ertbruggelaan in Wijnegem. “Een omstander had rook en vuur zien komen uit het kasteel”, vertelt Marie De Clercq van Brandweerzone Antwerpen. “Onze ploegen zagen van op de grote baan al een oranje gloed van de brand”, zegt De Clercq. Het gaat om een zeer uitslaande brand, ontstaan op de eerste verdieping.

De brandweer krijgt het vuur moeilijk onder controle. “Omdat het kasteel zo afgelegen ligt, tussen velden, is het moeilijk om water te vinden. Daarom hebben we extra watertankwagens meegestuurd.” Het gaat om een leegstaand pand waar Paul Gheysens eigenaar van is. “Het is niet duidelijk of er kantoren in het pand aanwezig zijn. Zeker is dat het kasteel niet bewoond is.” Over de oorzaak van de brand is voorlopig niets bekend.

© BFM

Incident

Een buurtbewoner getuigt: “Rond twee uur hoorde ik dat er ruiten ingeslagen werden. Ik ben gaan kijken en zag enkele jonge gasten met vijf fietsen en twee steps in de buurt van het kasteel staan. Ik heb onmiddellijk de politie gebeld.”

Of het incident iets met de brand te maken heeft, is onduidelijk. Afgelopen zomer heeft een gelijkaardig incident plaatsgevonden. “Er moet dringend meer preventie en assistentie komen voor oud erfgoed dat onbewoond is”, zegt de buurtbewoner.

Paul Gheysens. — © carlo coppejans

Vorig jaar gekocht

Gheysens kocht het kasteel vorig jaar pas. De brand is een flinke domper voor hem, toen hij het kocht, was hij nog vol lof over de uitstekende staat van het gebouw. Hij wou een mooi pand in de buurt van het stadion van Antwerp. Het maakt deel uit van een groen gebied van ongeveer anderhalve kilometer lang dat vanaf het stadion via de Bremweide tot aan het kasteel leidt.