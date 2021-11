WK-KWALIFICATIES. Noorwegen laat serieuze steek vallen tegen Letland: WK komt nu wel heel dichtbij voor Nederland

Noorwegen - Letland 0-0

Noorwegen mistte de geblesseerde Haaland duidelijk tegen Letland. De Noren waren overduidelijk baas en creëerden met onder meer Kristian Thorstvedt (KRC Genk), Martin Ödegaard (Arsenal) en Alexander Sorloth (ex-Gent) in de basis bijzonder veel kansen, maar scoren lukte niet. Ook niet na 21 schoten op, over en naast doel.

Turkije - Gibraltar 6-0

In dezelfde groep deed Turkije tegen dwergstaat Gibraltar uiteraard wat het moest doen. De Turken legden er zes in het mandje en komen samen met Noorwegen tweede in groep G met 18 punten. Als Nederland (19 punten) straks wint bij Montenegro, is de kwalificatie voor het WK een feit voor onze Noorderburen. Als Nederland dan zo vriendelijk is om komende dinsdag niet te winnen van Noorwegen, mogen de Scandinaviërs alsnog als tweede naar de play-offs van het WK. Want voor de Turken was de wedstrijd tegen Italië de laatste in deze groepsfase.