Belgische U19 van Wesley Sonck halen opnieuw stevig uit en mogen naar volgende EK-voorronde

De Belgische voetbalploeg voor spelers onder 19 jaar heeft zaterdagavond in het Luxemburgse Wiltz op de tweede speeldag van de kwalificaties voor het EK van komend jaar in Slovakije met 5-1 gewonnen van Luxemburg. De Belgen behouden zo hun perfect rapport, want woensdag wonnen ze al met dezelfde cijfers van Azerbeidzjan.

Voor de U19 van bondscoach Wesley Sonck scoorde Bruggeling en aanvoerder Cisse Sandra een hattrick. Het Genkse goudhaantje Luca Oyen pikte voor rust zijn doelpuntje mee, diepe spits Anthony Descotte vond in het begin van de tweede helft de weg naar de netten. De Luxemburgse treffer kwam op naam van Leon Elshan. Luxemburg beëindigde de wedstrijd nog met tien na een tweede keer geel voor Rayan Berberi in de slotfase.

Spanje

In groep 8 delen ons land en Spanje, dat met 6-0 won van Azerbeidzjan, na twee speeldagen de leiding. Dinsdag wordt de groepsfase afgesloten met de topper tegen Spanje. Beide landen zijn zeker van minstens een stek in de top twee en kwalificatie voor de eliteronde.

De eerste twee van elke poule stoten immers door naar de eliteronde, net als de beste derde met de beste resultaten tegen de top twee in zijn poule. Portugal, nummer 1 op de ranking, is vrij in de kwalificatieronde en komt er pas bij in de eliteronde.

In de zomer van 2022 vindt het EK U19 plaats in Slovakije (18 juni - 1 juli), dat als gastland al gekwalificeerd is.