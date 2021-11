Staatssecretaris Sammy Mahdi op bezoek in Senegal: “We moeten Afrikanen overtuigen dat ze ook in eigen land succesvol kunnen zijn”

Van het tweehonderdtal Senegalezen dat nu jaarlijks in België aankomt en geen papieren krijgt, keert er maar een handvol terug naar eigen land. “Dat aantal moet omhoog”, zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi. Hij was vorige week zelf in Senegal, op zoek naar een betere samenwerking. Stilletjes had hij ook gehoopt een terugkeerakkoord te kunnen ondertekenen. “Maar daarvoor zal nog veel masseerwerk nodig zijn.”