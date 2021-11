Conner Rousseau met spoed opgenomen in het ziekenhuis

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau is met spoed opgenomen in het ziekenhuis. De woordvoerder van de partij laat weten dat het te maken heeft met een operatie die de politicus in december zou moeten ondergaan.

“Een verjaardag in mineur, maar ik wil jullie enorm bedanken voor de vele wensen en toffe berichtjes. Jullie zijn fantastisch en geven mij de kracht om elke dag hard te blijven strijden”, dat schrijft Rousseau op zijn Facebookpagina. Daarbij een foto van hem in het ziekenhuis. De woordvoerder van Vooruit bevestigt dat de voorzitter zaterdagavond met spoed werd opgenomen in het ziekenhuis. Dat wegens problemen met een cyste op de nieren. Daarvoor moet Rousseau in december sowieso geopereerd worden.

Maar door te veel werken, weinig slaap en stress duikt er nu al af en toe acute pijn op. “Dan moet hij aan de bakster liggen om de pijn onder controle te krijgen”, klinkt het. Twee weken geleden werd hij daarvoor ook al opgenomen.

(fem, sgg)