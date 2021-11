Greta Thunberg over klimaatakkoord Glasgow: “Bla bla bla. Het echte werk gaat verder buiten deze muren”

Het klimaatpact van Glasgow is er. Er werd zo’n twee weken lang onderhandeld en de 197 aanwezige landen kwamen uiteindelijk tot een akkoord. Een last minute wijziging op vraag van India zorgt wel voor teleurstelling. Klimaaractiviste Greta Thunberg toont zich alvast niet enthousiast en ook Greenpeace spreekt van een “zwak akkoord.”

Klimaatactiviste Greta Thunberg is niet echt tevreden met wat er uiteindelijk uit de bus is gekomen in Glasgow. De 18-jarige Zweedse schreef op Twitter: “Cop26 is voorbij. Hier is een korte samenvatting: Bla, bla, bla. Maar het echte werk gaat door buiten deze zalen. En we zullen nooit opgeven, nooit.”

Ook Greenpeace noemt het een “zwak akkoord”. Het slotakkoord van de klimaattop COP26 in Glasgow is zwak en biedt geen antwoord op de klimaatcrisis die ons nu al bedreigt. Grote beslissingen worden doorgeschoven naar volgend jaar. Dat zegt milieuorganisatie Greenpeace in een eerste reactie op het akkoord dat zaterdag in de Schotse stad werd bereikt. Ze vindt ook dat België “eens te meer een belabberde beurt maakte”. Volgens Greenpeace hangt de doelstelling om de klimaatopwarming te beperken tot 1,5 graden Celsius aan een zijden draadje, onder meer omdat er in Glasgow nieuwe achterpoortjes werden gecreëerd voor grote vervuilers.

Vanuit Greenpeace België komt er ook kritiek op de “belabberde beurt” die België maakte. “Vooral Vlaanderen zet de hakken in het zand”, zegt Joeri Thijs, de woordvoerder van Greenpeace België. “De Vlaamse regering kwam met een haastig en ondermaats klimaatkladje en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir had zelfs het lef om tijdens de top een lagere klimaatdoelstelling voor ons land te eisen. Dit is ronduit beschamend.”

Greenpeace België roept de verschillende regeringen in het land op om samen te werken. “Vooruitgang op het internationale klimaattoneel wordt bepaald door de nationale ambities van landen. De Belgische klimaatinspanning moet zo snel mogelijk verdeeld worden en omgezet in krachtig en onderling coherent beleid op alle niveaus. In 2022 wordt immers van alle landen verwacht dat ze meer ambitie aan de dag leggen om de kloof met de 1,5 graden Celsius-doelstelling te dichten”, besluit Thijs.

(sgg)