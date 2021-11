WK-KWALIFICATIES. Nederland geeft dubbele voorsprong uit handen en heeft WK-ticket nog niet beet, Frankrijk haalt stevig uit en is geplaatst

Wat een blamage voor Oranje. Nadat Noorwegen eerder op de avond bleef steken op een gelijkspel tegen Letland lag de weg naar het WK open. Maar de mannen van Louis van Gaal namen het cadeautje niet in ontvangst in Montenegro. In de laatste tien minuten gaven de Nederlanders een 0-2-voorsprong volledig uit handen. In de andere groepen wist Frankrijk zich te plaatsen en deden Wales en Finland goede zaken.

Montenegro - Nederland 2-2

De laatste speeldag van de WK-kwalificatiecampagne wordt nog razend spannend voor Nederland. En dat hebben ze volledig aan zichzelf te danken. Eerder op de avond ging Noorwegen pijnlijk in de fout tegen Letland (0-0) en lag de weg naar Qatar open, maar in de slotfase gaven onze Noorderburen alles uit handen in Montenegro.

Nochtans was er tien minuten voor affluiten nog geen vuiltje aan de lucht. Wie anders dan Memphis Depay, topschutter van de Europese WK-kwalificatiecampagne met elf goals, legde er weer twee in het mandje. De eerste vanop de stip, de tweede met een subtiel hakje.

Nederland zat in een zetel, tot Montenegro in minuut 82 uit het niets de aansluitingstreffer maakte. De Nederlanders wisten plots niet meer waar ze stonden en nog geen vier minuten na de aansluitingstreffer zette Vujnovic de bordjes gelijk. Arm Oranje, dat dinsdagavond tegen Noorwegen nog vol aan de bak moet. Nederland (20 punten) heeft aan een gelijkspel genoeg, Noorwegen (18 punten) moet winnen om groepswinnaar te worden.

Noorwegen - Letland 0-0

Eerder op de avond was Noorwegen dus blijven steken op een doelpuntloos gelijkspel, thuis tegen Letland. De Noren misten hun spits Erling Haaland en konden uit 21 doelpogingen niet scoren.

Turkije - Gibraltar 6-0

Ook in de groep van Nederland had Turkije eerder op de avond al gedaan wat het moest doen. De Turken sprongen naar de tweede plaats, maar hebben geen wedstrijd meer tegoed. Als Nederland op de laatste speeldag wint van Noorwegen, gaan de Turken als tweede naar de play-offs.

© AFP

Frankrijk - Kazachstan 8-0

Ook de Fransen waren mathematisch nog niet zeker van het WK in Qatar, maar met nog wedstrijden tegen Kazachstan en Finland voor de boeg leek dat net zoals voor de Rode Duivels gewoon nog een formaliteit. Vooral Kylian Mbappé had er zin in tegen de Kazachen: na nog geen kwartier spelen deed de spits van PSG al twee keer de netten trillen en in minuut 32 maakte hij zijn hattrick vol.

Na de rust kreeg Karim Benzema er dan weer zin in. De Real-spits zette op het uur al een forfaitscore op het bord. Adrien Rabiot, opnieuw Mbappé en Antoine Griezmann konden de score in het slotkwartier nog uitdiepen tot 8-0.

© ISOPIX

Bosnië & Herzegovina - Finland 1-3

De strijd om de tweede plaats in de groep van Frankrijk is uitgedraaid in een tweestrijd tussen Finland en Oekraïne. De Finnen (elf punten) wonnen in Bosnië en sprongen naar de tweede plaats, Oekraïne telt negen punten. Op de slotspeeldag ontvangt Finland Frankrijk en neemt Oekraïne het in eigen huis op tegen Bosnië.

© AFP

Wales - Wit-Rusland 5-1

In de groep van de Rode Duivels heeft Wales een prima zaak gedaan met het oog op de tweede plaats. De Welshman hadden niet eens een goede Gareth Bale - die aan de rust gewisseld werd - nodig om stevig uit te halen. Met onder meer twee doelpunten van Aaron Ramsey werd Wit-Rusland met 5-1 naar huis gestuurd. Wales heeft nu drie punten voorsprong op nummer drie Tsjechië en staat al met één been in de play-offs.