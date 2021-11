Politievakbonden eisen loonsverhoging en willen daarvoor zelfs actie voeren tijdens Te deum en CD&V-congres

De komende twee maanden zal er zwaar actie gevoerd worden door misnoegde politiemensen en de vakbonden, zo werd eerder al duidelijk. “Minister Verlinden had ons – na twintig jaar – een structurele opslag beloofd, tijdens een vorig overleg. Later kwam ze met slechts 35 euro per persoon. Maar zelfs dat kan er niet van af. De wrevel om het gebroken woord zit diep”, reageert Vincent Houssin van het VSOA.

De acties zullen hard zijn. “Ik wil daar niks over zeggen”, aldus Houssin. “Het is nog geheim maar ik kan iedereen beloven dat er heel wat verrassende zaken zullen gebeuren. Af en toe zal de burger er hinder van ondervinden. Maar we merken toch dat de publieke opinie ondertussen door heeft dat politici het niet nauw nemen met eerdere afspraken, verworven rechten – behalve voor henzelf – en waardering”.

Besloten facebookgroep

Op facebook bestaat er een besloten groep voor politiemedewerkers. Daar wordt gesteld dat er op 11 december actie zal gevoerd worden tegen de CD&V, de partij van bevoegd minister Verlinden, en dat net op de dag van hun groot congres in Vilvoorde.

Ook het Te Deum, het feest van de koning, nu maandag in Brussel zal bezoek krijgen van boze agenten. En ook in de Wetstraat voorzien de misnoegde politiemensen acties. “Ik zit niet in die groep. Ik kan en wil er ook niks meer over kwijt.”, houdt Houssin de lippen stijf op mekaar. “Ik kan u wel zeggen dat we - en dat is voor het eerst - veel steun krijgen van korpschefs overal in het land. Opmerkelijk”.

Loon met 24% toegenomen, maar niet voor agent

De berekeningen over de teloorgang van het politieberoep waar de vakbond zich op steunt om tot actie over te gaan zijn gebaseerd op cijfers van de FOD werkgelegenheid.

“Een werknemer in de privé zag zijn loon in de afgelopen periode van 20 jaar met -minimum – 24 procent toenemen, een klein kwart erbij los van de indexaanpassingen. Voor de politieman kwam er niks bij, alleen de index. Ooit stonden we financieel op gelijke voet met de vergelijkbare werknemer in de privé. Nu zakken we alsmaar verder weg. De politieman wordt gewoon armer en staat – ondanks de grote verantwoordelijkheden en risico’s die de job met zich meebrengt”.

Kop van jut, minister Annelies Verlinden hoopt dat de onderhandelingen met de politievakbonden nog niet dood zijn. “Ik vind het belangrijk dat de gesprekken worden verdergezet. Want na meer dan 20 jaar verdienen onze politiemensen een optimalisatie van hun statuut. Daar ben ik van bij de start van overtuigd. Hoewel ik in mei 2021 een heel ernstig voorstel op tafel heb gelegd, werd dit niet aanvaard door de vakbonden. Ik blijf bereid om te zoeken naar een verbetering van het statuut van onze politiemensen. Ik wil weliswaar geen afspraken onderhandelen die ik niet kan waarmaken”