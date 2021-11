REACTIES. Carrasco scoort met “voet die dient om bus op te stappen”, Benteke bedankt voor vertrouwen: “Ik bereid me altijd voor in de schaduw”

LEES OOK (+).ONZE PUNTEN. Eén absolute ‘heerser’ bij de Rode Duivels, Jason Denayer krijgt laagste punten

Christian Benteke (30) opende de deur naar het WK door de 1-0 te scoren tegen Estland. Dat deed de aanvaller van Crystal Palace deugd. Het was toch al zijn 17de goal in zijn 43ste interland, maar als Lukaku of Batshuayi fit zijn valt Big Ben altijd af. “Ik bereid me altijd voor in de schaduw op dit soort momenten”, aldus Benteke. “Of het nu bij de nationale ploeg is of bij de Rode Duivels. Ik blijf altijd doorgaan en mijn doel is: de weinige speeltijd die ik krijg maximaal benutten. Ik ben blij dat ik heb kunnen bijdragen aan de zege van België.”

Het lijkt soms wel of Benteke te weinig respect krijgt. Hij is de Belg met het meeste aantal matchen in de Premier League. De spits is weer basisspeler bij Crystal Palace en toonde zich daar recent met 2 goals, maar toch wordt er aan hem getwijfeld. België ziet Charles De Ketelaere presteren in de Champions League en roept om de youngster op te stellen. Wordt Benteke onderschat? “Dat is een goeie vraag. Ik ben fier op mijn prestaties in de Premier League. Ik voetbal er in de beste competitie ter wereld, op een erg hoog niveau en aan een enorme intensiteit. We treffen er de beste tegenstanders in het voetbal en kloppen soms wereldteams (onlangs nog Man City, red). Engeland is heel veeleisend, maar het enige wat ik in de hand heb zijn mijn eigen prestaties. De rest hangt af van het oordeel van de coach.”

Eden mijdt contact

De Rode Duivels zijn nu gekwalificeerd voor het WK in Qatar. Dinsdag volgt de laatste, overbodige kwalificatiematch in Wales. Vraag is of Benteke dan weer op het terrein staat. Mogelijk is het dan tijd om De Ketelaere in te passen. “Dat soort berekeningen maak ik niet. Als het moet zal ik er staan.”

Nog een kans om samen te spelen met boezemvriend Eden Hazard? Benteke heeft alvast een goeie kijk op het niveau dat de spelverdeler nog haalt. “Eden kan nog beslissend zijn”, besluit de spits. “Maar hij is ook menselijk. Hazard heeft een blessure-historie nu en vermijdt nu meer contact in zijn spel. Als je zo’n verleden meesleept, denk je daar onbewust aan. Maar het is niet omdat hij geen vijf of zes man meer dribbelt, dat Eden geen matchen meer naar zijn hand kan zetten. Hij beweegt nu intelligent.” In Cardiff kan het duo elkaar steunen.

In zijn 400ste profwedstrijd maakte Yannick Carrasco zijn 85ste profdoelpunt, en wát voor één. Het was een heerlijk afstandsschot met z’n ‘mindere’ linker. Hij moest erom lachen. “Normaal dient die voet om de bus op te stappen, maar kijk, soms levert het iets moois op. Qua schoonheid staat dit doelpunt zeker in m’n top vijf. Mijn twee goals dit seizoen bij Atlético Madrid maakte ik trouwens ook met links. Zo zie je maar wat vertrouwen kan doen. Zowel bij m’n club als bij de nationale ploeg voel ik me goed – en fysiek top bovendien. Gelukkig, want anders trap ik misschien minder snel en was dit mooie doelpunt niet gevallen.” (lachje)

Of de zege en kwalificatie voor Qatar nu uitbundig gevierd is? Carrasco knikte. “Zeker wel. Na de ontgoocheling van de Nations League was een feestje met de ploeg en met de fans welgekomen. En een vijfde groot toernooi op rij is gewoon heel mooi.”

