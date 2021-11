Bondscoach Roberto Martinez heel tevreden met WK-kwalificatie: “Dit is niet zo evident als het lijkt”

Bondscoach Roberto Martinez was heel blij met zege tegen Estland en de WK-kwalificatie. “Dat was het hoofddoel”, zei de Spanjaard.

“Weet je, we zitten in een situatie dat we altijd alles moeten winnen”, aldus Martinez. “Dat is wat de buitenwereld verwacht en het geeft extra druk. Ik ben dan ook dolblij dat onze spelers daarmee goed omgaan. Ze gaan er altijd voor. Iedere speler zit altijd in een speciale situatie bij zijn club maar bij de nationale ploeg staan alle neuzen in dezelfde richting. Dat is een goede mentaliteit. Het is niet zo evident als het lijkt.”

Martinez verwees fijntjes naar zijn cijfers. “We hebben nu 27 kwalificatiewedstrijden onder mijn bewind gespeeld. Daarvan hebben we er 25 gewonnen. Daar moeten we blij om zijn. Daarom moeten we deze kwalificatie wel degelijk vieren. Zo normaal is dat niet.”

De bondscoach haalde een paar spelers aan. “Benteke deed het goed. Ik wist dat hij dat kon. Hij is een speler geworden die er altijd voor gaat. Hij werd vandaag niet altijd goed bediend maar hij speelde wel zoals ik verwachtte. Voor de toekomst is het nu al moeilijk om iets te zeggen. Hij heeft met Lukaku en Batshuayi natuurlijk wel flink wat concurrentie. Castagne speelde als centrale verdediger maar dat was niet de eerste keer. Hij deed dat al bij de beloften, hij speelde het ook bij Atalanta en Leicester. We wisten dat ze hoog druk zouden zetten en dan hebben we een speler als Castagne nodig. Vanzeir zat in de tribune maar krijgt misschien wel een mogelijkheid in Wales.”

Een analyse van Eden Hazard kon niet achterwege blijven. “Ik heb genoten van Eden Hazard. Hij bewoog veel, was veel aanspeelbaar. Maar het is natuurlijk zo dat hij matchritme mist. We hopen allemaal dat hij binnenkort weer 90 minuten kan spelen. Nu waren het er 60. Het is natuurlijk een zorg maar hopelijk komt het allemaal nog goed.“

Courtois niet mee naar Wales

De wedstrijd in Wales dinsdag is voor de Rode Duivels niet meer van belang. Voor Wales daarentegen wel.

“We moeten daar proberen te winnen, het spel eerlijk spelen. De sfeer zal heel vijandig zijn want Wales wil zich kwalificeren voor de barrages. Ik ga er dan ook met de sterkst mogelijke kern naartoe. Alleen Courtois gaat misschien niet mee naar Wales, hij is niet helemaal fit en heeft niet veel getraind. Voor de rest geen gele kaarten of blessures, iedereen gaat dus mee.”

Estse bondscoach berust in nederlaag: “Moeten ons optrekken aan tweede helft”

Thomas Häberli, de bondscoach van Estland, kon zaterdag niet anders dan de 3-1 nederlaag van zijn team in Brussel tegen de Rode Duivels te accepteren. “We moeten het positieve uit de tweede helft onthouden”, zei de Zwitser na de partij op de persbabbel.

“We begonnen de partij niet goed”, legde Häberli uit. “België toonde hoe sterk het was en kwam verdiend op voorsprong. We waren te passief. Het beterde een beetje in het vervolg van de eerste periode. En in de tweede helft was ons spel zeker beter. We wonnen meer duels en scoren ook. Uiteindelijk moet je deze 3-1 toch accepteren. België heeft gewoon meer kwaliteit.”

De Esten gingen in september in Tallinn met 2-5 onderuit. “Ik zie progressie na die match”, aldus Häberli. “Maar het kan zeker nog beter. We moeten van bij het begin van de match lef tonen. De tweede helft moeten we onthouden. Bij die 2-1 was er even hoop. Je weet nooit dat er nog een goal valt.”

Kapitein Konstantin Vassiljev trad zijn coach bij. “We spelen tegen de nummer één van de wereld”, zuchtte hij. “De Belgen hebben zoveel kwaliteit. Dat is geen verrassing. België zette in het begin van de partij meteen hoge druk en maakte het ons daarmee heel moeilijk. In vergelijking met de heenmatch twee maanden geleden vind ik dat we vandaag toch beter verdedigden. We hebben ook onze kansen gehad, maar moeten tevreden zijn met 3-1. De score had ook hoger kunnen oplopen. We hebben ons best gedaan.”