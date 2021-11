POLL. Waar denkt u dat de Rode Duivels eindigen op het WK in Qatar?

De Rode Duivels zijn geplaatst voor het komende WK voetbal in Qatar in 2022. Volgt in de golfstaat eindelijk een prijs voor de gouden generatie, wordt het een teleurstelling of iets daartussen? Wij willen het van de echte analist, jijzelf uiteraard, weten.

Het is voor het eerst in de lange voetbalgeschiedenis van ons land dat de nationale ploeg zich voor de vijfde keer op rij plaatst voor een groot tornooi.

Het eerste grote tornooi van deze generatie vond plaats in 2014, toen in Brazilië onder meer de legendarische wedstrijd met verlengingen tegen de Verenigde Staten plaatsvond. Uiteindelijk eindigden de Rode Duivels in de kwartfinales, na een 1-0 verlies tegen Argentinië.

Na het WK werd Marc Wilmots ontslagen en kwam Roberto Martinez aan de macht als bondscoach. Het eerste tornooi van de Spaanse coach, het EK in 2016, leek crescendo te gaan toen de Hongaren in de achtste finales in mootjes werden gehakt door een magistrale Eden Hazard (4-0). Maar toen volgde één van de grootste teleurstellingen in de Belgische voetbalgeschiedenis: de roemloze exit tegen Wales na de wereldgoal van Hal Robson-Kanu.

Derde in Rusland

In Rusland kwam het hoogtepunt van deze generatie: de Rode Duivels wonnen een rollercoaster tegen Japan in de laatste seconden na een vlijmscherpe counter opgezet door Thibaut Courtois en afgewerkt door Nacer Chadli en ging nadien stunten tegen Brazilië. In de halve finales van het WK bleek de latere wereldkampioen Frankrijk te sterk, maar de kleine finale leverde wel een derde plaats op. De beste prestatie ooit van de Rode Duivels op een groot tornooi werd gevierd met een kolkende Grote Markt in Brussel.

Dit jaar kregen de Rode Duivels een kans om in het uitgestelde Euro 2020 die prestatie nog te verbeteren. Helaas kwam de nationale ploeg er nooit helemaal in. Italië, in bloedvorm en opnieuw de latere eindwinnaar, bleek andermaal in de kwartfinale te sterk.