Politieke reacties op klimaatakkoord: “Geschiedenis is geschreven”, “Grote stap voorwaarts” en “Er wacht ons nog veel werk”

Terwijl klimaatorganisaties eerder kritisch zijn voor het akkoord dat op de Klimaattop in Glasgow bereikt werd, vinden veel politic het akkoord wel (gematigd) positief. “Geschiedenis is geschreven”, vindt Alok Sharma, de voorzitter van de top. De Britse premier Boris Johnson noemt het een “grote stap voorwaarts”. Onze federale klimaatminister Zakia Khattabi ziet punten van teleurstelling, maar ook van tevredenheid.

Voorzitter klimaattop: “Dit is echte vooruitgang”

Alok Sharma, die als voorzitter van de klimaattop twee weken lang alle openbare sessies leidde, vindt dat in Glasgow “geschiedenis is geschreven”. Hij feliciteerde delegaties met het resultaat. “Dit is echte vooruitgang om 1,5 graad binnen bereik te houden.”

Op de top werd nog eens duidelijk herhaald hoe belangrijk het is om de opwarming van de aarde tot deze grens te beperken. Toestaan dat de gemiddelde temperatuur op aarde 2 graden stijgt ten opzichte van pre-industriële tijden, het maximaal toelaatbare volgens het klimaatakkoord van Parijs, zou “een doodvonnis” zijn, zei Sharma. Hij wees op de positie van kwetsbare eilandstaten, die door een stijgende zeespiegel in hun voortbestaan worden bedreigd.

De voorzitter beschreef 1,5 graad als een patiënt met “een zwakke pols”, die “alleen zal overleven als we onze beloftes houden en omzetten in snelle actie”. Want in Glasgow is vooral afgesproken hoe het pad eruit moet zien om de opwarming te beperken. Om het doel te bereiken, zullen landen uitvoering moeten geven aan het verzoek uit de slotverklaring om hun klimaatambities snel aan te scherpen. Er is nog altijd een groot gat te dichten, beaamde Sharma. “Ons werk moet doorgaan en dat moeten we samen blijven doen.”

Federaal klimaatminister Zakia Khattabi: teleurstellingen, maar ook punten van tevredenheid

Het akkoord is een compromis tussen 197 landen en het is dus onvolmaakt. Dat zegt federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) zaterdagavond. Zij ziet teleurstellingen in de tekst, maar ook punten van tevredenheid. “Het is nu aan ons om de verschillende elementen van de overeenkomst optimaal te benutten”, klinkt het.

Khattabi is onder meer tevreden dat het streefdoel van een maximale klimaatopwarming van 1,5 graden Celsius behouden blijft. “De bevestiging dat de temperatuurstijging onder 1,5 graden moet blijven, is van vitaal belang voor de toekomst van onze samenlevingen. Om dit te bereiken worden de staten opgeroepen hun klimaatdoelstellingen voor 2030 te versterken, en elk jaar zal tijdens een ministeriële bijeenkomst de voortgang worden geëvalueerd.”

De minister is ook tevreden dat de regels voor samenwerking op internationaal niveau werden vastgelegd. “Deze regels, die na zes jaar discussie tot stand zijn gekomen, zullen bijdragen tot het garanderen van transparantie en de verantwoordelijkheid van de partijen, en dus tot een groter wederzijds vertrouwen in het proces”, aldus Khattabi.

Ze haalt als positieve punten nog aan de oproep om aan ontwikkelde landen om de steun aan de kwetsbare landen, die nu al getroffen worden door de klimaatverandering, op te voeren; de verwijzing naar een rechtvaardige transitie; de erkenning van het belang van de integriteit van alle ecosystemen; en de erkenning van de rol van inheemse volkeren, jongeren, vrouwen en het maatschappelijk middenveld in het algemeen.

“Deze overeenkomst is onvolmaakt. Ze is een compromis tussen 197 staten. Maar ze bevat de fundamenten voor ambitieuzer beleid. Het is nu aan alle regio’s en staten om hun verantwoordelijkheid te nemen”, aldus nog de federale minister. “Van mijn kant kies ik ervoor om naar de toekomst te kijken en het akkoord te benutten voor meer ambitie en concrete actie, in het belang van iedereen, vandaag en morgen, hier en elders.”

Groen-voorzitter Meyrem Almaci: “Stappen vooruit, maar onvoldoende”

Voor Meyrem Almaci, de voorzitster van de partij Groen, is het akkoord dat op de klimaattop COP26 in Glasgow werd bereikt, teleurstellend. “Geen ‘Parijs-moment’ in Glasgow. Er zijn stappen vooruit gezet, maar onvoldoende”, schrijft ze op Twitter.

De Groen-voorzitster betreurt dat de tekst van het akkoord in de laatste minuten nog werd afgezwakt inzake steenkool. Zo is er niet langer sprake van een uitfasering (phase-out), maar wel van een afbouw (phase-down).

“De tekst verwijst naar de ambitie om onder de 1,5 graad opwarming te blijven, maar maakt die niet waar. Het resultaat is daardoor imperfect, helaas?”, klinkt het nog. Daardoor verhoogt volgens Almaci de druk voor de volgende klimaattop (COP27), in Egypte.

EU-voorzitter Ursula von der Leyen: “wacht ons nog veel werk”

Volgens de Europese Commissie blijven de klimaatdoelen die in 2015 in Parijs zijn afgesproken “levend” door het akkoord dat zaterdagavond bereikt in Glasgow.

In een verklaring schrijft Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dat de internationale klimaattop ons een kans geeft om “de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graad”.

Volgens Von der Leyen is er vooruitgang geboekt bij het bereiken van de doelstellingen die aan het begin van de klimaattop in Glasgow zijn gesteld. Ze zegt dat “het vertrouwen geeft dat we de mensheid een veilige en welvarende ruimte op deze planeet kunnen bieden”. Maar, stelt Van der Leyen, “er zal geen tijd te verliezen zijn en er wacht ons nog veel hard werk”.

Britse premier Boris Johnson: “grote stap voorwaarts”

De Britse premier Boris Johnson noemt het klimaatpact van Glasgow “een grote stap voorwaarts”, maar zegt ook dat er “nog enorm veel te doen in de komende jaren”.

”Het akkoord van vandaag is een grote stap voorwaarts. En wat cruciaal is: we hebben het eerste internationale akkoord ooit dat steenkool afbouwt en een stappenplan om de klimaatopwarming te beperken tot 1,5 graden”.

De Schotse premier Nicola Sturgeon noemde de uitkomst van de klimaattop dan weer “verre van wat het zou moeten zijn”. In een reeks tweets stelt ze onder meer dat de bewoording over het gebruik van fossiele brandstoffen in het slotakkoord “veel te zwak” is.