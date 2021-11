Beloftes werden afgezwakt en grote beslissingen (alweer) uitgesteld, maar toch is klimaatakkoord Glasgow historisch: dit staat er in

Er is een klimaatakkoord bereikt tussen de tweehonderdtal landen die hebben deelgenomen aan de klimaattop in Glasgow. “Het is een compromis”, aldus VN secretaris-generaal António Guterres. Dat houdt in dat bijna elke resolutie een afgezwakte vorm is van wat aanvankelijk op tafel lag. Een aantal grote beslissingen zijn vooruitgeschoven. Maar hier en daar werd wel een knoop doorgehakt. Een overzicht.