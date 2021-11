Jan Jambon erkent dat er een vertrouwensprobleem is binnen zijn regering

De manier waarop Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) de milieuvergunning voor de gascentrale in Vilvoorde weigerde, blijft nazinderen binnen de Vlaamse regering. Minister-president Jan Jambon (N-VA) erkent dat er een vertrouwensprobleem is in zijn ploeg.

Vlaams minister-president Jan Jambon vertrekt zondag voor een meerdaags bezoek aan Spanje, waarin hij Baskenland en Catalonië zal bezoeken. In de marge daarvan gaf hij een interview aan VRT Radio1 waarin hij moest erkennen dat er sinds vorige week iets misloopt in zijn Vlaamse regering.

Dinsdagavond maakte de Vlaamse minister voor Omgeving, Zuhal Demir, plots bekend dat ze geen vergunning zal geven voor een gascentrale in Vilvoorde. Die gascentrale is nochtans cruciaal voor de kernuitstap die de federale regering nastreeft.

Niet zozeer die beslissing, maar wel de manier waarop zette kwaad bloed bij de coalitiepartners in de Vlaamse regering. Open VLD en CD&V zitten ook immers ook in de federale regering. Zeker toen bekend raakte dat Demir haar beslissing al op 29 oktober zou genomen hebben, maar dat ze pas anderhalve week later communiceerde. En dat ze al die tijd naliet haar coalitiepartners in te lichten.

Jan Jambon erkent nu dat de manier waarom Demir tewerk gegaan is, spanningen veroorzaakt in zijn ploeg. “Wat ik wel aanvoel is dat er een probleem is met de stijl en communicatie van bijvoorbeeld collega Demir”, verklaarde Jambon aan Radio1. “En als dat leidt tot een vertrouwensprobleem binnen de Vlaamse regering - we hebben het daar vrijdag uitgebreid over gehad - dan is het mijn taak om dat vertrouwen te herstellen, en ik zal die ook opnemen.”

Zaterdag had ook Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert het in een interview met Radio 1 al over de manier waarop Zuhal Demir de zaak had aangepakt. “Ik denk dat daar een probleem van vertrouwen is als een minister zo’n belangrijke beslissing neemt zonder de collega’s van CD&V en Open VLD, of zelfs de eigen ministers van N-VA, in te lichten. Ik denk dus dat Jan Jambon wat werk zal hebben met het herstellen van het vertrouwen.”