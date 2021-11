Ghislaine Maxwell geeft interview vanuit de cel: “Beschimmeld eten, een rat naast me en nooit slapen in het donker”

Maandag start het proces tegen Ghislaine Maxwell (59), maar dit weekend bracht de ex-partner van Jeffrey Epstein haar verhaal al naar buiten. Of toch het deel over de erbarmelijke omstandigheden waarin ze naar eigen zeggen opgesloten zit. Ze heeft het over “verrot eten”, “een bevriende rat”, en “anderhalf jaar mishandeling”. Maxwell staat onder meer terecht voor sekshandel van minderjarigen.

“Het is een levende hel.” Ghislaine Maxwell spreekt met een journaliste van de Britse krant Mail on Sunday vanuit haar cel van 3 meter op 3,5 in de New Yorkse Metropolitan Detention Center. Daar zit ze al 16 maanden in afzondering. “Al bijna anderhalf jaar word ik mishandeld en misbruikt”, aldus Maxwell. “Ik heb geen voedzame maaltijd gekregen, ik mag niet slapen met de lichten uit. Het fluorescerend ligt heeft mijn ogen beschadigd. Ik ben zwak, kwetsbaar en moe. Ik heb zelfs geen schoenen die passen. Ik krijg verrot eten. Een appel had maden.”

Het voorbije anderhalf jaar was Maxwell alleen op rechtbanktekeningen te zien. — © AP

Beschimmeld brood

Al vier keer werd een vrijlating op borgtocht geweigerd. Zelfs toen die borgtocht op bijna 30 miljoen dollar werd gezet. Volgens de rechter is er een groot risico dat Maxwell de benen neemt. Zo was ze ook al ondergedoken toen Jeffrey Epstein zelfmoord pleegde en werd ze enkel op basis van telefoniegegevens teruggevonden.

Maxwell met haar toenmalige partner, Jeffrey Epstein. — © AFP

Ze beschrijft nog hoe haar enkels open lagen van de kettingen die ze tijdens een preliminaire zitting moest dragen. De sla heeft een laag schimmel, het brood is nat. Haar haren knipt ze zelf bij met een nagelknipper. “Vroeger nam ik elke dag een douche, maar ik ben ermee gestopt omdat er enge bewakers de hele tijd staan te staren.” Het toilet was een open riool. “Een rat werd bijna bevriend. Het werd pas opgelost toen de rat op een bewaker sprong.”

Ghislaine Maxwell riskeert tachtig jaar cel voor haar aandeel in het netwerk rond Jeffrey Epstein. Ze zou zelf ook meisjes geronseld hebben voor haar man en diens gasten. Zelf heeft ze die aanklachten altijd ontkend. Allicht zullen haar advocaten argumenteren dat zij ook een slachtoffer van Epstein was.