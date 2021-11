Britse koningin Elizabeth moet door rugklachten afzeggen voor herdenking oorlogsslachtoffers

“De koningin is teleurgesteld dat ze de dienst zal missen”, aldus het paleis in een verklaring. Het zou haar eerste publieke optreden zijn na een kort verblijf in het ziekenhuis eind oktober. De jarige kroonprins Charles is naar verwachting wel aanwezig en zal een krans leggen.

Donderdag had Buckingham Palace nog laten weten dat het Britse staatshoofd de “vaste intentie” had het evenement bij te wonen.

Tijdens de herdenkingsdienst wordt twee minuten stilte gehouden en worden er kransen gelegd ter nagedachtenis aan de slachtoffers van twee wereldoorlogen. De bedoeling was dat de 95-jarige koningin de ceremonie vanaf het balkon van het Foreign Office zou bekijken.

Er waren de afgelopen tijd zorgen over de gezondheid van de koningin, nadat ze een nacht was opgenomen in het ziekenhuis. Op doktersadvies hield ze toen een aantal weken rust. Wat de koningin precies heeft, is niet bekendgemaakt.