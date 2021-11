Droog maar bewolkt

Zondagnamiddag is het meestal droog met veel wolken en soms ook enkele opklaringen. De maxima liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 11 of 12 graden in het westen van het land. De wind waait meestal matig uit noordoostelijke richtingen. Dat meldt het KMI.

Zondagavond zijn er nog opklaringen, maar in de loop van de nacht ontstaat er in vele streken lage bewolking, nevel en mist. De minima schommelen tussen 2 graden in de Ardennen en 8 graden aan zee. Er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Aan zee waait de wind meestal matig ruimend naar het oosten. Maandagochtend is het grijs met in vele streken nevel en mist. Van zodra het ochtendgrijs is verdwenen blijft het zwaarbewolkt maar vrijwel droog. De maxima liggen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 9 graden in de kuststreek. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten in het binnenland en eerder matig en eerst uit oostnoordoost aan zee.

In de nacht van maandag op dinsdag blijft het zwaarbewolkt en meestal droog. Opnieuw wordt er in vele streken nevel en mist gevormd. De minima liggen tussen 2 graden in Hoog- België en 8 graden aan zee. De noordoostenwind wordt zwak en variabel. Dinsdag is het rustig en zit er veel vocht gevangen in de atmosfeer, wat de kans op nevel en mist in de hand werkt. Nadien blijft het nevelig met veel wolken en lokaal wat kans op motregen. Opklaringen zijn eerder zeldzaam. De maxima liggen tussen 4 graden op het Ardense plateau en 9 graden in het westen bij een zwakke en veranderlijke wind.

Woensdag trekt een weinig actief koufront over ons land met wat lichte regen. Na de passage zorgt de matige westenwind voor opklaringen vanaf het westen. De maxima liggen tussen 6 en 12 graden.

Donderdag is het half- tot zwaarbewolkt en meestal droog. Wat lichte motregen of regen van voorbijgaande aard zijn niet uitgesloten. De maxima variëren tussen 6 en 11 graden bij een meestal matige wind uit westzuidwest.

Vrijdag wordt ons weer bepaald door vrij zachte maar vochtige zeelucht. Het is vrij bewolkt met soms wat regen of motregen. Opklaringen zijn eerder zeldzaam. We halen maxima van 8 tot 13 graden bij een meestal matige wind uit het westen tot zuidwesten.

Zaterdag blijft het nog vrij bewolkt met soms wat regen. Het is nog vrij zacht met maxima van 7 tot 12 graden. De wind blijft meestal matig uit west tot zuidwest.

Zondag bereikt, na de doortocht van een meer actieve regenzone, frissere onstabielere en van oorsprong polaire lucht ons land. Het wordt wisselvalliger met buien. Het wordt gevoelig frisser. Vooral aan zee waait er een goed voelbare noordwestenwind.