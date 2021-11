Vrouw opgepakt en zoektocht naar tweede verdachte na inbraak in apotheek in Aalst

In Aalst is in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken in een apotheek, waarna een buurtbewoner een 37-jarige vrouwelijke verdachte kon overmeesteren. Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen. Er wordt nog gezocht naar een tweede verdachte.

De feiten gebeurden rond 23 uur in de apotheek in de straat Hertshage in Aalst. “De buurt werd verwittigd door het alarm van de apotheek dat was afgegaan”, zegt het parket. “Een buurtbewoner kon daarna een verdachte tegenhouden en overmeesteren in haar vlucht.”

Het gaat om een 37-jarige vrouw uit Aalst. Ze werd opgepakt door de politie en meegenomen voor verhoor. Het parket zal de verdachte voorleiden voor de onderzoeksrechter in Dendermonde en het vraagt de aanhouding. Volgens de eerste vaststellingen betreft de buit slaapmedicatie. Een tweede verdachte is nog voortvluchtig. Alles wordt ingezet om de verdachte op te sporen en te vatten, zegt het parket.