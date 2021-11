Dieumerci Mbokani laat DR Congo dromen van WK na fantastische week

DR Congo moest winnen van groepsleider Benin om nog kans te maken op het WK 2022 in Qatar. Nadat de Congolezen donderdag al 0-3 wonnen van Tanzania, legden ze zondagmiddag ook groepsleider Benin probleemloos over de knie. Mbokani, die tegenwoordig in Koeweit voetbalt, was cruciaal voor DR Congo met vier doelpunten in zes kwalificatiewedstrijden.

Met groepswinst rest er DR Congo nu nog één horde om voor de eerste keer sinds 1974 (toen nog Zaïre) naar het wereldkampioenschap te gaan. In maart 2022 neemt Congo het op tegen een van de negen andere Afrikaanse groepswinnaars in een dubbele confrontatie. De winnaars van die duels mogen naar Qatar.

Jupiler Pro League

Bij DR Congo stonden veel (oude) bekenden in de basiself: naast Dieumerci Mbokani ook nog Chancel Mbemba, Yannick Bolasie(ex-Anderlecht), Christian Luyindama (ex-Standard) en Samuel Bastien (Standard). Edo Kayembe (Eupen) en Jackson Muleka (Standard) mochten invallen.