Mahdi wil nieuw gesloten centrum in Steenokkerzeel

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi wil een nieuw gesloten centrum in Steenokkerzeel. Dat zou in het bijzonder moeten worden ingezet in het kader van het aanklampend terugkeerbeleid. Burgemeester Kurt Ryon gaat niet akkoord.

De nieuwe federale regering liet vorig jaar al weten dat er twee nieuwe gesloten centra worden gepland, in Jumet en Zandvliet. In zijn beleidsnota kondigt Mahdi aan dat hij ook in Steenokkerzeel een nieuw centrum wil, naast het reeds bestaande. Het zou gaan om een vertrekcentrum met een vijftigtal plaatsen, voor heel korte verblijven.

“Door het nieuwe aanklampende terugkeerbeleid ontstaat een infrastructurele nood voor meer gesloten plaatsen”, laat Mahdi zondag weten. “Door de oprichting van de regionale bureaus voor terugkeerbegeleiding (ICAM-bureaus) worden meer mensen van meet af aan bij de afgifte van hun bevel tot het grondgebied te verlaten opgevolgd. Jaarlijks krijgen 24.000 mensen een eerste keer een bevel om het grondgebied te verlaten.”

Kurt Ryon (N-VA), burgemeester van Steenokkerzeel, gaat niet akkoord met het nieuwe gesloten centrum dat op zijn grondgebied zou komen. Hij neemt het ook niet dat de gemeente dit via de pers moest vernemen.

“Met twee gesloten centra (127bis en Caricole) en één open (opvangcentrum Ter Ham) zijn we de enige gemeente van het land met drie asielcentra”, reageert burgemeester Kurt Ryon. “Na negen jaar burgemeesterschap weet ik wat dit kost aan inzet van onze lokale politiediensten.” Hij noemt onder meer betogingen, uitbraken, rellen, stakingen en verdwijningen. “Nochtans houden de dotaties vanuit de federale overheid naar ons dorp en het lokaal korps geen rekening met asielcentra, terwijl een extra centrum natuurlijk tot extra lasten leidt”, aldus Ryon.

“Wat me het felst tegen de borst stuit, is dat dit de tweede keer is dat de gemeente dit via de pers moet vernemen”, vervolgt de N-VA’er. “Is dit nog een normale manier van werken? Is er dan geen elementaire beleefdheid meer van de ministers of hun kabinetten? Is het zo moeilijk om met de betrokken gemeente eerst aan tafel te gaan zitten?”