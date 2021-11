Polen maakt zich klaar voor een aanval vanuit Wit-Rusland

In Wit-Rusland bevinden zich in de buurt van de grens met Polen duizenden migranten. Die willen naar de Europese Unie (EU) reizen, maar de Poolse autoriteiten houden dit tegen. Daardoor loopt de spanning in het grensgebied flink op. Volgens de Daily Mail beweren Poolse grenswachten nu dat Wit-Rusland de migranten aan het bewapenen is en hen instructies geeft om de EU binnen te dringen.

Er wordt verondersteld dat de aanval zal plaatsvinden aan de grens bij Kuznica, een van de twee belangrijkste grensovergangen van Polen naar Wit-Rusland. Een woordvoerder van de Poolse grenswacht vertelde MailOnline: “Na een ‘rustige’ nacht in de omgeving van het kamp in Kuznica, nemen we momenteel waar dat meer groepen gewapende officieren van Wit-Russische diensten zich in de regio bevinden. We merken commotie op onder de migranten. Er staat ook een tv-zendwagen. Sommige tenten beginnen te verdwijnen. Migranten krijgen instructies, apparatuur en gas van de Wit-Russische diensten. Je kunt zien dat de Wit-Russische kant zich vandaag (zondag, red.) klaarmaakt voor een grote poging om de grens over te steken. Onze troepen zijn klaar voor actie.”

Wit-Rusland doet de beschuldigingen af als valse informatie. “Dit komt niet overeen met de realiteit”, klonk het.

Zaterdagavond braken al zo’n 50 migranten Polen binnen nadat ze door een barricade aan de grens waren gebroken. Aanvankelijk werden 22 migranten aangehouden. De rest later ook. Zij werden weer naar de grens met Wit-Rusland gebracht.

Polen heeft zo’n 15.000 militairen, grenswachten en politie paraat staan aan de grens.

EU-landen houden Minsk verantwoordelijk voor de chaotische situatie in het gebied. Het regime van de Wit-Russische leider Aleksandr Loekasjenko zou migranten helpen bij hun reis naar de buitengrens van de EU. Dat geldt als wraak voor Europese sancties die aan Wit-Rusland zijn opgelegd nadat hardhandig was opgetreden tegen demonstrerende burgers die Loekasjenko verkiezingsfraude verwijten.

