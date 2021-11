OVERZICHT. Welke landen gaan samen met ons al zeker naar Qatar? En wie mag nog hopen op het WK via barrages?

De laatste speeldag van de Europese WK-kwalificatiecampagne is aangebroken. De komende dagen wordt duidelijk welke landen hun ticket voor Qatar al mogen boeken en welke landen in maart 2022 nog barragewedstrijden moeten spelen. Een algemeen overzicht met de stand van zaken en een overzicht per poule.

Trekken rechtstreeks naar Qatar:

Denemarken, Duitsland, België, Frankrijk, Kroatië

Sowieso bij de eerste twee:

Engeland, Polen, Italië, Zwitserland, Portugal, Servië, Spanje, Zweden

Kunnen nog tweede worden in hun groep:

Finland, Oekraïne, Wales, Tsjechië

Kunnen nog rechtstreeks naar Qatar, barrages spelen of nog uitgeschakeld worden:

Nederland, Noorwegen, Turkije

Spelen barrages:

Rusland, Noord-Macedonië, Schotland

Naar barrages als poulewinnaar Nations League:

Oostenrijk (en Tsjechië of Wales)

GROEP H: Kroatië op de valreep

In de allesbeslissende wedstrijd tussen Kroatië en Rusland hebben de Kroaten aan het langste eind getrokken. Kroatië gaat naar Qatar, Rusland moet barrages spelen.

Eindstand:

1. Kroatië 23

2. Rusland 21

3. Slovakije 14

4. Slovenië 14

5. Cyprus 5

6. Malta 5

GROEP J: Duitsland en de kleintjes

Na gastland Qatar was Duitsland vorige maand het eerste land dat zich kwalificeerde voor het WK. De Duitsers gingen in tien wedstrijden één keer verrassend met de billen bloot: op eigen veld tegen Noord-Macedonië.

Het zijn de verrassende Noord-Macedoniërs die in maart 2022 naar de play-offs mogen. Kwalificatie voor een WK zou een primeur zijn voor de Oost-Europeanen.

Eindstand:

1. Duitsland 27

2. Noord-Macedonië 18

3. Roemenië 17

4. Armenië 12

5. IJsland 9

6. Liechtenstein 1

GROEP A: Portugal of Servië?

Zondagavond beslissen Portugal en Servië in een onderling duel wie rechtstreeks naar het WK mag en wie naar de barrages moet. De twee landen tellen elk 17 punten, maar Portugal heeft een beter doelpuntensaldo. Servië moet winnen om zich rechtstreeks te kwalificeren.

Tussenstand:

1. Portugal 17

2. Servië 17

3. Luxemburg 9

4. Ierland 9

5. Azerbeidzjan 1

GROEP B: Spanje of Zweden?

Ook in groep B is de strijd nog niet gestreden. Zondagavond nemen Spanje en Zweden het op in een allesbepalend duel. Spanje heeft een punt voorsprong op Zweden en heeft genoeg aan een gelijkspel om rechtstreeks naar Qatar te gaan.

Tussenstand:

1. Spanje 16

2. Zweden 15

3. Griekenland 9

4. Georgië 7

5. Kosovo 4

GROEP C: Italië of Zwitserland?

De Italianen hadden al zeker kunnen zijn van de kwalificatie, maar bleven afgelopen vrijdag steken op een gelijkspel tegen Zwitserland. Beide landen tellen 15 punten.

Italië trekt maandag naar Noord-Ierland, Zwitserland neemt het in eigen huis op tegen Bulgarije. Het wordt voor beide landen zaak om zo veel mogelijk te scoren, want het doelsaldo verschilt maar twee goals.

Tussenstand:

1. Italië 15

2. Zwitserland 15

3. Noord-Ierland 8

4. Bulgarije 8

5. Litouwen 3

GROEP D: Frankrijk naar Qatar, Oekraïne of Finland naar barrages?

In groep D kon Frankrijk zich zaterdagavond makkelijk kwalificeren. Voor de tweede plaats wordt het nog spannend tussen Finland en Oekraïne. De Finnen nemen het dinsdagavond in eigen huis op tegen Frankrijk, Oekraïne moet naar Bosnië en Herzegovina.

Tussenstand:

1. Frankrijk 15

2. Finland 11

3. Oekraïne 9

4. Bosnië & Herzegovina 7

5. Kazachstan 3

GROEP E: Rode Duivels geplaatst, Wales en Tsjechië naar barrages

De Rode Duivels plaatsten zich zaterdagavond makkelijk voor hun vijfde groot toernooi op rij. Achter de Belgen is het Wales die de tweede plaats lijkt binnen te halen. Tsjechië volgt op drie punten van Wales. Omdat Tsjechië en Wales tot de beste poulewinnaars uit de Nations League behoren, gaat ook één van die twee landen sowieso naar de barrages voor het WK.

Tussenstand:

1. België 19

2. Wales 14

3. Tsjechië 11

4. Estland 4

5. Wit-Rusland 3

GROEP F: Denemarken naar Qatar, Schotland en Oostenrijk naar barrages

Ook in groep F is alles eigenlijk al beslist. Denemarken was superieur en won alles, Schotland eindigde vlot tweede. De Oostenrijkers, momenteel pas vierde, hebben het geluk dat ze als één van de twee beste groepswinnaars van de Nations League naar de barrages mogen.

1. Denemarken 27

2. Schotland 20

3. Israël 13

4. Oostenrijk 13

5. Faeröer Eilanden 4

6. Moldavië 1

GROEP G: Nederland zal bibberen tegen Noorwegen, Turkije op de loer

Als Nederland al bibberde op het veld van Montenegro, zullen ze in de laatste wedstrijd tegen Noorwegen ook wel nog afzien. Nederland staat eerste met 20 punten, Turkije en Noorwegen volgen met 18 punten. De laatste speeldag is allesbepalend. Turkije trekt naar Montenegro, Noorwegen naar Nederland. Alle drie de landen kunnen nog op de drie eerste plaatsen eindigen.

1. Nederland 20

2. Turkije 18

3. Noorwegen 18

4. Montenegro 12

5. Litouwen 6

6. Gibraltar 0

GROEP I: Engeland 99,9% zeker, Polen naar barrages

Tot slot is de spanning in groep I ver te zoeken. Het verschil tussen Engeland en Polen bedraagt drie punten en de Engelsen trekken maandagavond naar San Marino. The Three Lions mogen hun vlucht naar Qatar dus ook al boeken. De kwalificatie is louter een formaliteit. Polen gaat naar de barrages.

1. Engeland 23

2. Polen 20

3. Albanië 15

4. Hongarije 14

5. Andorra 6

6. San Marino 0