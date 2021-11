Kan een koppel met een groot leeftijdsverschil slagen? “Er zijn heel wat valkuilen, maar als je die weet te mijden...”

Peter De Roover en Els van Doesburg outen zich als koppel. Hij is 59 en N-VA-fractieleider in de Kamer. Zij is 32 en N-VA-schepen in Antwerpen. En ze gaan trouwen. Risky business, met een leeftijdsverschil van 27 jaar, zegt relatietherapeut Sybille Vanweehaeghe. “Je zit in een andere levensfase, je bent fysiek niet even fit, heel de wereld heeft zijn commentaar klaar. Maar als je die valkuilen kan vermijden, kan het perfect werken.”