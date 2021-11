Chris Janssens is niet langer trainer van Sporting Lokeren, tandem neemt voorlopig over

De 52-jarige Chris Janssens is niet langer trainer van amateurclub Sporting Lokeren-Temse. De oud-international werd bedankt voor bewezen diensten na de zondag met 1-2 verloren thuiswedstrijd tegen Oudenaarde. De oud-eersteklasser staat na 11 wedstrijden als 7e geklasseerd met 17 punten achter zijn naam, 12 minder dan leider Ninove in 2e Afdeling A.

“De tegenvallende resultaten en het spelniveau zijn niet wat van een club als Lokeren-Temse mag worden verwacht. Een kentering dringt zich op. Met respect en spijt wordt daarom afscheid genomen van Chris Janssens. Een nieuwe hoofdcoach is er voorlopig niet. Daarom zal in de komende tijd beroep worden gedaan op de expertise die binnen het huis aanwezig is. Geert Dirinck en Danny Veyt zullen samen de eerste ploeg begeleiden. De club wenst Chris Janssens oprecht te bedanken voor zijn inzet en gedrevenheid. Hij ging destijds in de strijd voorop als speler, hij gaf zich ook honderd procent als coach. Wij hopen dat hij snel een nieuwe sportieve uitdaging mag vinden. Hij zal altijd een graag geziene gast zijn in het Daknamstadion. Hij beloofde trouwens om na een afkoelingsperiode zeker als fan naar de club terug te zullen keren”, meldde de club op haar website.

Danny Veyt: “We behoren tot het meubilair van de club”

Sporting Lokeren kiest dus voorlopig voor de tandem Danny Veyt met Geert Dirinck als coaches. “Ik ken Geert Dirinck al jaren, we behoren als het ware tot het meubilair van de club. We nemen deze taak op ons omdat we van deze club houden. Het is niet mijn ultieme droom om hoofdcoach te zijn of te worden. Ik ben coach van de beloften en wil dat ook blijven. Maar dat project moet nu even wijken voor de eerste ploeg. Ik ben er echt van overtuigd dat in de spelersgroep meer kwaliteit zit dan dat er nu uit komt. Spelers moeten ook eens bij zichzelf te rade gaan. Wij zijn geen mirakeloplossing, hooguit een deel van de oplossing. Een periode is afgesloten, een nieuw hoofdstuk breekt aan”, geeft Danny Veyt mee.