Auto’s blijven na botsing bovenop brug hangen

Op de E42/A15 Ter hoogte van Viesville in de provincie Henegouwen is zondag een indrukwekkend verkeersongeval gebeurd. Twee auto’s botsten er op elkaar. Daardoor weken ze uit naar rechts, reden over de stoeprand heen en kwamen bovenop de vangrails terecht. Het grote probleem was dat de auto’s zich toen net op het viaduct van Viesville bevonden. Daardoor hingen ze 40 meter boven het kanaal.

De brandweer moest de omgeving afzetten en de beschadigde voertuigen moesten voorzichtig verwijderd worden.

© fvh

© fvh

© fvh

(sgg)