Antwerpse coronacijfers zijn slecht: gouverneur Cathy Berx wil strengere maatregelen in provincie

De coronacijfers in de provincie Antwerpen zijn slecht. In een aantal gemeenten is een verdubbeling, zelfs een verviervoudiging, van het aantal besmettingen geteld. Daarom adviseert provinciegouverneur Cathy Berx, gesteund door het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid, om strengere maatregelen te nemen. Onder meer een veel ruimere verplichting op mondmaskers, gecombineerd met inentingen, afstandsregels en verluchting.

Op federaal niveau is het aantal coronapatiënten op intensieve zorgen voorbij de kaap van vijfhonderd. “Bovendien krimpt het aantal bedden ook omdat verplegend personeel besmet raakte of geveld werd door burn-outs en dus niet alle bedden beschikbaar zijn”, zegt dokter Patrick Smits, arts infectiebestrijding bij het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG). De huisartsen, verenigd in Domus Medica, zijn ook overbelast en roepen op om alleen contact op te nemen als je ernstig ziek bent.

In Antwerpse bedrijven is de situatie niet beter. “De besmettingsfactor staat nu op 1,18%, dus is iets meer dan één werknemer op honderd besmet. In totaal gaat het om 8.642 besmettingen in de laatste twee weken. Vooral de exponentiële groei van de besmettingen is zorgwekkend”, zegt dokter Smits. “Die ging in vier weken van 0,24% over 0,5% naar 1,18%. Juist daarom adviseren we natuurlijk telewerk.”

Alarm in Kempen

Daar blijft het niet bij. De besmettingen in Antwerpse, vooral Kempense gemeenten, baren zorgen. In Rijkevorsel is een verdubbeling van de besmettingen geteld ten opzichte van twee weken geleden. In Kasterlee is er sprake van een verviervoudiging. In Vosselaar, Arendonk en Lille gaat het om drie keer zoveel besmettingen in dezelfde periode.

“In de stad Antwerpen is het aantal besmettingen bijna dubbel zo groot als twee weken geleden, maar er zijn grote verschillen per district”, zegt de gouverneur Cathy Berx. “Maar relatief gezien doet de stad Antwerpen het minder slecht.”

Scholen, bedrijven, kantines en ouderen

Het advies van Zorg en Gezondheid aan de provincie is dan ook niet min. “Over deze maatregelen zal de gouverneur nog crisisoverleg voeren, maar wij adviseren telewerk, het uitgebreid gebruik van mondmaskers, in combinatie met het Covid Safe Ticket (CST), de veiligheidsafstand en ventilatie waar mogelijk”, zegt Smits. Dat laatste geldt zeker voor scholen. Het advies is om de mondmaskers ook te verplichten voor het derde en vierde leerjaar. “We willen zo veel mogelijk activiteiten buiten zien. Misschien moet er een debat komen over het veilig verloop van grote feesten en bedrijfsfeesten.”

In sportclubs wil men striktere regels in kantines, door uitsluitend mensen aan tafels toe te laten en het tijdelijk sluiten van kleedkamers en douches. Belangrijk naar de ouderen toe: mensen zouden hun bezoek moeten uitstellen tot veertien dagen na de derde prik bij ouderen en mensen met een onderliggende aandoening.

Horeca

Voorlopig is er geen sprake van striktere regels voor contactberoepen en horeca zoals maximaal vier personen aan een tafel, alleen bedienen op terras, het beperken van openingsuren en het verbieden van alcohol tussen 20u en 5u. “Zover wil ik voorlopig zeker niet gaan”, stelt Cathy Berx. “Ik wil een duidelijk verschil maken tussen maatregelen waar we met zijn allen voor kunnen zorgen, zoals het dragen van een mondmasker, en maatregelen met economische impact. Als we samen consequent de bestaande maatregelen naleven, kunnen we ervoor zorgen dat het zover niet meer komt.”