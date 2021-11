Vertrouwen in Vlaamse regering is zoek: Jambon moet vrede herstellen, maar kan populaire Demir ook niet te veel afvallen

Het is nu ook officieel: het vertrouwen binnen de Vlaamse regering is zoek. Niet alleen Open VLD en CD&V zeggen het. Ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) liet zondag vanuit Spanje weten dat er een vertrouwensbreuk is en dat zijn partijgenote Zuhal Demir daarvan de oorzaak is. De regeringsleider gaat de brokken nu ook proberen te lijmen, maar hij zit in een aartsmoeilijke positie.