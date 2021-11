Met Simon Mignolet in doel in Wales? Mogelijk krijgen ook enkele jongere Rode Duivels hun kans

Bondscoach Roberto Martinez beslist na afloop van de ochtendtraining wie vandaag op het vliegtuig naar Wales stapt. Met de kwalificatie op zak zouden enkele jongere spelers hun kans kunnen krijgen.

Martinez wilde zaterdag alleen maar kwijt dat Thibaut Courtois allicht toestemming krijgt om naar zijn club terug te keren. De kans is groot dat Simon Mignolet daardoor in Cardiff onder de lat staat.

Wales mag als groepswinnaar in de Nations League dan al zeker zijn van de barrages, de Draken willen de Rode Duivels in Cardiff een warm onthaal geven. Als Wales minstens een punt pakt, finisht het als tweede in de groep en heeft het het thuisvoordeel in de ‘halve finales’ van de barrages.

Bale spaart zich voor België

Wales won zaterdag eenvoudig van Wit-Rusland (5-1). Sterspeler Gareth Bale ging tijdens de rust naar de kant om klaar te zijn voor de krachtmeting met de Belgen. De interland tegen Wit-Rusland was zijn honderdste in het shirt van de Dragons. De Real Madrid-speler werd gevierd voor de eigen fans.

Tsjechië kan nog over Wales springen als het wint van Estland en Wales verliest van België. Bij gelijke punten telt eerst het doelpuntensaldo en dan het aantal gemaakte goals. Wales heeft nu één doelpunt meer gemaakt dan de Tsjechen.

Net als Wales is ook Tsjechië een groepswinnaar in de Nations League en weet het dat het zeker is van de barrages. Maar ook voor Tsjechië geldt dat een tweede plaats het thuisvoordeel in die barrages oplevert. (bla)