VS

Ron Jeremy is een veteraan. 68 jaar, acteur in dik 2.000 pornofilms en doorheen drie decennia het bekendste gezicht van “the industry”. Nu zit hij in Los Angeles in de gevangenis te wachten op zijn proces. Hij wordt door 21 vrouwen en meisjes beschuldigd van aanranding en verkrachting. Zij spreken nu voor het eerst in een nieuwe BBC-documentaire.