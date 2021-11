Taylor Swift (31) heeft een nieuwe plaat uit. Correctie, een vernieuwde plaat. Want Red verscheen eigenlijk al in 2012. Na Fearless (Taylor’s version) is Red (Taylor’s version) de tweede in dat rijtje remakes, om de rechten op haar muziek weer in handen te krijgen na een bitse strijd. De wraak zal zoet smaken, want de fans gaan helemaal door het dak.