Aleksandar Mitrovic kopt Servië in blessuretijd naar het WK, Portugal laat zich verrassen en moet naar barrages

Wat een ontknoping van de WK-kwalificaties in groep A. Portugal had in eigen huis voldoende aan een gelijkspel tegen Servië, maar kreeg in de blessuretijd een serieuze klap. Aleksandar ‘Mitrogoal’ Mitrovic (ex-Anderlecht) kopte de Serviërs naar het delirium: 1-2.

Toen Portugal al na twee minuten op voorsprong kwam via de sterke Renato Sanches leken de Portugezen een rustige avond te beleven, maar niets was minder waar. De Serviërs waren minstens de evenknie van Portugal en maakten iets over het halfuur verdiend gelijk via Tadic. Doelman Rui Patricio zag er niet goed uit bij die gelijkmaker, al maakte hij zijn blunder later wel nog goed.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Doorheen de tweede helft nam de spanning uiteraard alleen maar toe. Servië bleef uitstekend voetballen en maakte meer aanspraak op de overwinning. In de blessuretijd kregen de Serviërs loon naar werken. Wie anders dan Aleksandar Mitrovic kopte de winning goal tegen de touwen.

Servië gaat zo als groepswinnaar naar het WK in Qatar, Portugal moet barrages spelen.